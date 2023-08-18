Martin Scorsese'den hapis cezasına çarptırılan İranlı yönetmenin imza kampanyasına destek

Dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Martin Scorsese, İran'da hapis cezasına çarptırılan yönetmen Said Rustayi için başlatılan imza kampanyasına katıldı.

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Martin Scorsese'den hapis cezasına çarptırılan İranlı yönetmenin imza kampanyasına destek

İran'da hapis cezasına çarptırılan yönetmen Said Rustayi'ye bir destek de Oscar sahibi yönetmen Martin Scorsese'den geldi. ABD'li yönetmen, Said Rustayi için başlatılan imza kampanyasına destek oldu.

BirGün'ün haberine göre yönetmen, kızı Francesca'nın çağrıcısı olduğu kampanyayı sosyal medyadan paylaşarak Rustayi'ye adalet istedi.

'Taxi Driver', 'Goodfellas', 'The Wolf Of Wall Street' gibi filmleriyle tanınan Oscar'lı yönetmen Martin Scorsese, İran Devrim Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan Said Rustayi'ye destek çağrısı yaptı.

82 yaşındaki usta yönetmen, kızı Francesca Scorsese'nin Rustayi için başlattığı imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı ve imza kampanyasına destek istedi.

NE OLMUŞTU?

'Leyla'nın Kardeşleri' adlı filmin yönetmeni Said Rustayi, filmi Cannes Film Festivali'ne izinsiz gönderdiği ve filmde "rejim aleyhine propaganda yapıldığı" gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, Rustayi'nin "6 ayın yirmide birini yatacağı ve 5 yıl şartlı tahliye kapsamında film çalışmalarında bulunamayacağı" kaydedilmişti.

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