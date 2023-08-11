Erdoğan, Tamer Karadağlı'yı DT Genel Müdürü olarak atadı

Kadın oyunculara gösterdiği tepkilerle gündeme gelen Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

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Erdoğan, Tamer Karadağlı'yı DT Genel Müdürü olarak atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Altın Portakal Ödülleri töreninde ödül verdiği Nihal Yalçın'ın arkasından yaptığı mimiklerle gündeme gelen Karadağlı, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ın da konuşmasına tepki göstermişti.

Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'yla önceki günlerde bir araya gelmişti.

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