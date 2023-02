Netflix'ten 'şifre paylaşımını engelleme' hamlesi: Sistem nasıl işleyecek?

Netflix, geçtiğimiz aylarda doğruladığı "şifre paylaşımını engellemeye" yönelik yeni sisteminin nasıl çalışacağını açıkladı.

WebTekno'nun The Streamable'dan aktardığı habere göre, Netflix’in ABD’deki resmi sitesinde SSS (Sıkça Sorulan Sorulan) kısmında soru cevap şeklinde yapılan açıklamada her bir Netflix aboneliğinin sadece aynı evde yaşayan bireylerle paylaşılabileceği ve farklı cihazlarda aynı oturumu kullanan kişilerin belirledikleri bir Wi-Fi ağını kullanarak her 31 günde bir hesaplarını eşitlemesi gerektiği belirtildi. Belirtilen süre içerisinde eşitlenmeyen cihazlardan çıkış yapılacağını belirten yetkililer, eşitleme süresini geçen cihazlardan ve hesaplardan ekstra ücret talep etmeyeceklerini de aktardı.

NETFLIX'TEN ERİŞİM İZNİ TALEP EDİLECEK

Seyahat esnasında 31 günlük sınırı dolduran kullanıcıların belirledikleri Wi-Fi ağına bağlanmadan tekrar giriş yapamayacaklarını belirten yetkililer, seyahat eden kullanıcıların otellerde ya da şirket cihazlarında Netflix kullanabilmesi içinse yeni bir yöntem kullanıma sunacaklarını açıkladı. Bu yeni sistem ile hesap sahibi geçici olarak kullanacağı cihazlar için Netflix’ten 7 günlük erişim izni talep edebilecek. 7 günün sonundaysa cihazdan otomatik olarak çıkış yapılacak.

Ortak bir hesabı kullanan cihazların IP adresi, cihaz numarası ve hesap aktivitesi üzerinden ana konumu belirleyeceği açıklanan bu yeni sistemin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.