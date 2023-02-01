Selahattin Demirtaş'tan yeni kitap: 10 Şubat'ta çıkıyor

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve cezaevinde iki öykü ve iki roman yazan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni öykü kitabı 'DAD', 10 Şubat’ta çıkıyor. 'DAD', Kürtçe'de adalet anlamına geliyor.

Dipnot Yayınevi’nin açıklamasında, daha önce “Seher” ve “Devran” adlı iki öykü kitabı, “Leylan” ve “Efsun” adlı romanları yayımlanan Demirtaş’ın yeni kitabıyla ilgili şöyle denildi:

“Selahattin Demirtaş, Dipnot Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alacak olan kitabında okurlarını benzersiz bir seyrana çıkarıyor: İstanbul çöplüğünden adliye koridorlarına, lüks villalardan vergi dairelerine, ıssız adalardan tımarhanelere uzanan; yer yer bilimkurgu ya da absürt komediye bürünen; yanlış anlamalarla, gıllıgışlı ihanetlerle, harika fantezilerle örülü; insan ruhunun gizemli dehlizlerinde acı ve tatlı kahkahalar attıran düşsel bir cümbüş. Kemerlerinizi bağlayın.”