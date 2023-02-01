Devlet Tiyatroları oyuncusu Vedat Özkök hayatını kaybetti

Emekli Devlet Tiyatroları (DT) oyuncusu Vedat Özkök, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Devlet Tiyatroları oyuncusu Vedat Özkök hayatını kaybetti

'Korkma', 'My Fair Lady' ve 'Osmancık' adlı tiyatro uyarlamalarıyla tanınan emekli DT oyuncusu Vedat Özkök, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Özkök'ün ölüm haberi DT'nin resmi Twitter hesabından, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un mesajıyla duyuruldu. Paylaşımda "Türk tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" denildi.

Özkök'ün cenazesi yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

VEDAT ÖZKÖK KİMDİR?

Vedat Özkök, 13 Ocak 1943'te Tunceli'de dünyaya geldi. Sanatçı, DT'ye 1965'ten itibaren 43 yıl hizmet verdi.

İzmir Devlet Tiyatrosundan 2008'de emekli olan Özkök, "İstanbul Efendisi", "Ayakta Durmak İstiyorum", "Deli İbrahim", "Midas'ın Altınları", "Küçük Şehir", "Sarı Naciye", "Sacide, Fatih", "Mete", "Maymun Davası", "Yunus Emre", "Uçarı", "Lodos", "Koçyiğit Köroğlu", "Çıkmaz", "Cimri", "Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi", "Eski Toprak", "Arturo Uı'nin Önlenebilir Tırmanışı", "Bir Ümit İçin (Montserrat)", "Genç Osman", "Karacaoğlan", "Güneş ve Aslan", "Erkek Arkadaş", "Tuhaf İkili", "Kasabın Hayalleri", "Düş ya da Gerçek", "Paydos", "Antigone", "Godot'yu Beklerken", "V. Frank", "Yıldız Yargılanması", "Nazım Üçlemesi (Dünya Yurttaşı)", "Memuroğlu Memur", "Sarıpınar -1914", "Açıl Kafam Açıl", "Asiye Nasıl Kurtulur", "Topuzlu", "Fehim Paşa Konağı", "Aşk Delisi", "Anam Bacım Avradım", "Son Çıkan Işığı Söndürsün" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

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