Michael Jackson'ı yeğeni canlandıracak

Şarkıcı ve dansçı Michael Jackson’ın hayatının anlatılacağı biyografi filminde Jackson’ı kendi yeğeni Jaafar Jackson’ın canlandıracağı belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Antonia Fuqua’nın yöneteceği “Michael” isimli filmde, 26 yaşındaki Jafaar Jackson, amcası Michael Jackson’ı canlandıracak.

Jackson 5 isimli kardeşler grubunda çocuk olarak yer aldıktan sonra solo kariyeriyle dünyaca üne kavuşan Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşında yaşamını yitirmişti.

Michael Jackson’ın yaşamının anlatılacağı filmde, yaşamı ve ölümü sırasında kendisi hakkında yapılan çocuk istismarı suçlamalarının yer alıp almayacağı bilinmiyor.

Filmin yapımcılığını Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody’nin yapımcısı Graham King üstlendi.