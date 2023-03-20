Murder King, depremzedeler için sahneye çıkacak

Türk heavy metal müzik grubu Murder King, 21 Mart Salı günü depremzedelere yardım konseri için sahne alacak. Depremzedeler için yardımda bulunmak isteyen ancak konsere katılamayacak olanlar için de online bilet satışının gerçekleştirileceği açıklandı.

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Murder King, depremzedeler için sahneye çıkacak

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzedeler için Türk heavy metal müzik grubu Murder King, 21 Mart Salı günü Kadıköy Dorock XL’da yardım konseri düzenleyecek.

Murder King grubu tarafından konser hakkında yapılan açıklamada, “Tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketinden sonra bölgede yaşayan insanlarımız için çok fazla ihtiyaç ortaya çıktı. Yardımda bulunan tüm vatandaşların yanı sıra bizler de biraz olsun destek olabilmek adına gelirin tamamının depremzedelere direkt ulaştırılması adına elimizden gelen en iyi şeyi yaparak bir yardım konseri düzenlemek istedik" denildi.

Konsere katılamayacak ancak yardımda bulunmak isteyen müzikseverler için de online bilet satışında bir alan açılarak, yardımların büyütülmesi amaçlanıyor.

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