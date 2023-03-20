Yazar Yavuz Ekinci’nin romanına yasak kararı!

Yazar Yavuz Ekinci’nin 'Rüyası Bölünenler' adlı romanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda yasaklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebini kabul eden ve dosyayı inceleyen İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14 Mart 2023 tarihli kararında şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünün görüldüğü” ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 25/2 maddesi uyarınca basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesine, elde edilen tüm nüshalarına el konulmasına (toplatılmasına), kararın ikmali için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iadesine" karar verildi denildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekici, şu ifadeleri kullandı:

"Rüyası Bölünenler 2014 yılında Doğan Kitap Yayınevi'nden çıktı Romanın yayınlanmasının üstünden tam 9 yıl geçmiş. Dokuz yıldır bu romanın basılıp, dağıtılıp, satılıp okunuyor. Bu kitabın şimdi toplatılıyor olması ne şimdiki Türkiye'ye ne de gelecekteki Türkiye'ye hizmet eder.

Edebiyata, sanata karşı yapılan müdahale, sansür ve yasaklamalar kötü olan mazini (kitap toplatmak, yakmak, yasaklamak, yazarı hapse atmak) canlandırılmasından öteye geçemez. Öncekilerin yasaklayıcı tavırları nasıl şimdi gülünç, komik ve beyhude geliyorsa, bugünün yasaklayıcıları da yarın gülünç ve komik gelecektir.

Roman kurgudur. Kurguladığım evrenin mahkemeye gerçek gelmesi benim edebiyatımın gücünü, mahkemenin de edebiyata yaklaşımını gösterir. kurgulanmış bir yapıtın evrenine açılan dava soyuttur. Onu bugünün mahkemelerinde yargılayıp yasaklayıp toplatmak ise politiktir. Mahkeme, Rüyası Bölünenler'in kahramanlarına tutuklama kararı çıkarıp onları hapse mi atacak. Gücünüz yetiyorsa buyurun roman kahramanlarını tutuklayıp hapse atın."

Kaynak: Gerçek Gündem