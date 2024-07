Muhammed Ali'nin Hayatı Dizi Oluyor: Efsane Boksörü Canlandıracak Aktör Belli Oldu

Spor dünyasında tüm zamanların en büyüğü olarak anılan efsanevi boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor. Dizinin adı "The Greatest" olacak.

MUHAMMED ALİ'Yİ JAALEN BEST CANLANDIRACAK

Tüm zamanların en büyük boksörü olarak gösterilen Muhammed Ali'yi Jaalen Best oynayacak. Best, daha önce "All American: Homecoming", "Magnum P.I." ve "American Horror Stories" gibi yapımlarda yer aldı.

Başlangıçta mini dizi olarak planlanan ancak daha sonra drama dizisine dönüştürülen "The Greatest", Muhammed Ali'nin hem ringdeki hem de ring dışındaki zaferlerini ve yenilgilerini derinlemesine işleyecek.

Dizi, Ali'nin bir ikon olarak hatırlanmasının yanı sıra, bir adam, eş, baba, oğul ve erkek kardeş olarak hayatını da anlatacak. Efsane boksörün eşi Lonnie Ali, "Muhammed'in özünü yakalayan Ben Watkins'le birlikte The Greatest'in yapımcılığını üstleneceğim için heyecanlıyım" dedi.

2016'DA HAYATINI KAYBETTİ

Dünyanın en ünlü sporcularından olan Muhammed Ali, 1964'te 22 yaşındayken Sonny Liston'u yenerek en genç Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu.

Bu zaferinin ardından İslam dinini seçti ve Wallace D. Fard Muhammad tarafından kurulan İslam Milleti adlı siyahi harekete katıldı.

Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, 3 Haziran 2016'da Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.