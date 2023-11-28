Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek

Metallica önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da ilk kez konser verecek. Metallica, Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Park'ta gerçekleştirmişti.

Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek

Heavy metal devi, 14 Aralık'ta Riyad'da düzenlenecek üç günlük Soundstorm festivalinin açılış gecesinde sahne alacak.

Metallica, Riyad'da konser vereceğini "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" mesajıyla duyurdu.

Etkinlikte yer alması planlanan diğer sanatçılar arasında Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., Black Eyed Peas, J Balvin ve Anne-Marie'nin yanı sıra DJ'ler Tiesto ve David Guetta da bulunuyor.

Suudi müzik devi MDLBEAST tarafından düzenlenen Soundstorm, 2019'daki lansmanından bu yana bölgedeki ve dünyadaki en büyük etkinliklerden bazılarını Riyad'a çekiyor.

Geçen yılki Soundstorm'a 600 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

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