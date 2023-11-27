"Kremlin'in Büyücüsü" raflardaki yerini aldı

Giuliano da Empoli’nin kaleme aldığı Kremlin’in Büyücüsü, Ayrıntı Yayınları’ndan çıkarak raflardaki yerini aldı.

"Kremlin'in Büyücüsü" raflardaki yerini aldı

Giuliano da Empoli’nin 2022 yılında yayımlanan ve aynı yıl kendisine Fransa’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Fransız Akademisi Büyük Ro­man Ödülü’nü getiren ilk romanı Kremlin’in Büyücüsü, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.

Gerçek olayları kurmacayla harmanladığı Kremlin’in Büyücüsü’nde Putin Rusyası’nın detaylı bir portresini çizen Giuiliano da Empoli, Putin’in iktidara geliş sürecini, yeni düzenle uzlaşmak istemeyen oligarkları birer birer tasfiye edişini, iktidar etrafında dönen entrika ve manipülasyonları, Putin ile siyasi danışmanı üzerinden anlatıyor.

Günümüz Rusya yönetimindeki birçok kişi ve kurumu da romana dahil eden yazar, romanını “gerçek bir Rus hikâyesi” olarak niteliyor.

Selahattin Demirtaş, Tahir Elçi anısına şarkı besteledi Selahattin Demirtaş, Tahir Elçi anısına şarkı besteledi
Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber! Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber!
Don Giovanni operası prömiyer yapacak Don Giovanni operası prömiyer yapacak
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı: Fondaki isimleri tek tek saymış! Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler