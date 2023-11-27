"Kremlin'in Büyücüsü" raflardaki yerini aldı

Giuliano da Empoli’nin 2022 yılında yayımlanan ve aynı yıl kendisine Fransa’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Fransız Akademisi Büyük Ro­man Ödülü’nü getiren ilk romanı Kremlin’in Büyücüsü, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.

Gerçek olayları kurmacayla harmanladığı Kremlin’in Büyücüsü’nde Putin Rusyası’nın detaylı bir portresini çizen Giuiliano da Empoli, Putin’in iktidara geliş sürecini, yeni düzenle uzlaşmak istemeyen oligarkları birer birer tasfiye edişini, iktidar etrafında dönen entrika ve manipülasyonları, Putin ile siyasi danışmanı üzerinden anlatıyor.

Günümüz Rusya yönetimindeki birçok kişi ve kurumu da romana dahil eden yazar, romanını “gerçek bir Rus hikâyesi” olarak niteliyor.