Don Giovanni operası prömiyer yapacak

İDOB Müdürü Caner Akgün, İDOB gibi köklü bir kurumda sorumluluk almanın önemine değinerek, "Önümüzdeki dönemde insanımızın yapısını doğru tahlil ederek, evrensel ölçülerde yaratılmış eserleri sanatseverlerle buluşturmak istiyoruz. Kökler başlıklı bir konsept ile tarihimize ve medeniyetimize mercek tutan bir program hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

Akgün, genç ve dinamik bir ekiple çalıştıklarını belirterek, AKM'nin teknik imkanları ve üst düzey sanatçı kadrosuyla İDOB'un dünyayla yarışmasını istediklerini vurguladı.ini kullandı.

Caner Akgün, 30 Kasım ve 6 Aralık gösterimlerinin biletlerinin şimdiden tükendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2200 kişilik kapasitesiyle satışa sunulur sunulmaz ilgi görüyor. Bu da bize büyük gurur veriyor açıkçası. İyi ki bu bina yapıldı, iyi ki halkımız bu eserlerle buluşabiliyor. Genel Müdürümüz Tan Sağtürk'ün dediği gibi; 'Hep beraber bir tarih yazacağız'. Bu tarihi de Don Giovanni operasıyla AKM'de hep beraber yazmaya başladık"

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetecek. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı eserde Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosunu da sahne alacak. Eserdeki hareket düzenini ise Alper Marangoz hazırladı.

Eser, 6 Aralık akşamı tekrar, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşacak.