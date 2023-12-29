Mesut Akusta: Orta ikide hocamızın kafama yumruk atmasıyla beyin kanaması geçirdim

Oyuncu Mesut Akusta, dün NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programında ortaokul ikinci sınıftayken beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

Akusta, şunları söyledi:

"Orta ikideyken okuldan uzaklaştırıldım. Beyin kanaması geçirdim. Hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan bir durum. İlk komaya okulda giriyorum sonra beni hastaneye götürüyorlar. İyi gibiyim diye düşünürken saat 12’de tekrar komaya giriyorum."

"FUTBOLU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Bu olay nedeniyle eğitim hayatının bittiğini belirten Akusta, "Sonra doktorlar 'Bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara’ya götürmeniz lazım' diyor. Apar topar Ankara’ya gidiyorum. Hacettepe Hastanesi’ne götürüyorlar, beyin cerrahi bölümünde tedavi görüyorum. Fakat o dönem futbol da oynuyorum, futbolu bırakmak zorunda kaldım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Eğitim hayatım orada bitti" dedi.

Eğitim hayatının bitmesinin ardından Ankara'da çocuk tiyatrosu ile oyunculuğa başladığını söyleyen Mesut Akusta, şöyle konuştu:

"Ankara’ya taşındıktan sonra yavaş yavaş bir sürü iş yaptım. Ablam ve ağabeyim Ankara’da yaşıyorlardı. Halk Eğitim Merkezleri vardı, beni teknik ressamlık kursuna gönderdiler. 8 ay sonra sertifika almaya gittim ve 'Tiyatro Kursu kayıtları başlamıştır' yazılı ilanı gördüm. Çok heyecanlandım, ablamdan beni buraya da göndermesini istedim. Oyunculuğa Ankara’da çocuk tiyatrosu ile başladım."

"KARAGÜL'Ü ÇEKERKEN KALÇAMDA İKİ KEMİK ÇÜRÜDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"

Çocukluğundan beri sağlık problemleriyle savaştığını aktaran Akusta, "2011 yılında kaza geçirdim. Yüzümdeki bazı kemikler kırıldı, dişlerim düştü, uzun süre tedavi oldum. Karagül’ü çekerken kalçamda iki kemik çürüdüğünü öğrendim, ameliyat olmam gerekiyormuş ama o kadar ağrıyordu ki ben hayatımda hiç bu kadar ağrı çektiğimi hatırlamıyorum. İlaç benim ağrılarımı kesmiyor, oynayamıyorum. Prodüksiyondaki arkadaşlarım sağ olsunlar otelden alıyorlardı, kucaklarında tekerlekli sandalye ile indiriyorlar, beni çekime götürüyorlardı. Sonra senaryo değişti zaten" dedi.