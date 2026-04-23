Laodikeia’nın Kayıp Hazinesi Bulundu: 2 Bin Yıllık Athena Gün Yüzünde!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti’ndeki kazılarda 2 metre boyunda, beyaz mermerden yapılmış ünik bir Athena heykeli bulunduğunu duyurdu. Augustus dönemine ait olan eser, yüksek sanatsal kalitesiyle görenleri büyüledi.

Laodikeia’nın Kayıp Hazinesi Bulundu: 2 Bin Yıllık Athena Gün Yüzünde!
Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Denizli'deki Laodikeia, yer altındaki gizemlerini "Geleceğe Miras" projesiyle dünyaya sunmaya devam ediyor. Antik kentin kalbi sayılan Batı Tiyatrosu’nda yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında, arkeoloji dünyasında heyecan yaratan bir buluntuya ulaşıldı.

MOLOZLARIN ARASINDAN GELEN ZARAFET

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre devasa heykel, sahne binasının dış duvarındaki moloz dolgu içerisinde yüzüstü yatırılmış halde bulundu. Baş kısmı henüz tespit edilemeyen, ancak beyaz mermer işçiliğiyle göz kamaştıran heykelin yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

'EŞİ BENZERİ YOK'

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eserin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki beyaz mermer Athena heykeli, Augustus dönemi klasik üslubunu yansıtıyor. Boynunda pelerin bulunan bu özel tipoloji, eseri ünik (eşsiz) kılıyor. Bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz."

DOKUMA MERKEZİ LAODIKEIA'NIN KORUYUCUSU

Antik dönemde dünyanın dokuma merkezi olarak bilinen Laodikeia'da bulunan bu heykel, tanrıçanın sadece savaşçı kimliğini değil, "dokuma" yönünü de simgeliyor. Heykelin detaylarında, ince dokumalı kolsuz elbise (peplos), göğüste Medusa başı ve yılanlarla bezeli kalkan (aegis) gibi yüksek işçilikli unsurlar öne çıkıyor.

M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen üç katlı Batı Tiyatrosu sahne binasının, sadece gösteriler için değil, Homeros destanlarının sergilendiği bir sanat galerisi gibi kullanıldığı anlaşıldı. Odyssues'un maceralarını betimleyen heykel gruplarıyla donatılan yapıda, restorasyon çalışmalarının 2026 yılı boyunca kesintisiz süreceği açıklandı.

Kaynak: DHA

