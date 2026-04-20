Sinemanın Kalbi İstanbul'da Attı: Altın Lale 'Prenses Mumbi'nin

Şehrin her iki yakasını sinemayla buluşturan 45. İstanbul Film Festivali, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmin izleyiciyle buluştuğu görkemli bir finalle veda etti. Sinema dünyasının profesyonellerini buluşturan "Köprüde Buluşmalar" platformunun 21. yılına denk gelen festivalde, bu yılın en iyileri seçildi.

ULUSLARARASI YARIŞMADA 'PRENSES' RÜZGARI

Başkanlığını David Mackenzie’nin üstlendiği Uluslararası Altın Lale jürisi, En İyi Film ödülünü Damien Hauser imzalı "Memory of Princess Mumbi"ye verdi. Bi Gan’ın merakla beklenen “Diriliş” filmi Jüri Özel Ödülü’nü alırken, yönetmen koltuğundaki başarı Lise Akoka ve Romane Gueret’e gitti.

'KOLEKTİF BAŞARI' VURGUSU

Gecenin en duygusal anları oyunculuk ödülleri dağıtılırken yaşandı. “Karanlıkta Islık Çalanlar” ile En İyi Kadın Oyuncu seçilen İnci Sefa Cingöz, “Görünmek ve duyulmak çok güzel” sözleriyle duygularını paylaştı. “Ölü Köpekler Isırmaz” ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucaklayan Kemal Burak Alper ise başarının tek kişilik olmadığını vurgulayarak, “Bana tek başıma Altın Lale demesinler, bu ödülü birlikte kazandık” dedi ve dayanışma mesajı verdi.

YENİ BAKIŞLAR VE KISA FİLMİN GÜCÜ

Genç yeteneklerin adresi olan Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü, “32 Metre” filminin oldu. Bu kategoride Burak Dakak ve Esra Dermancıoğlu oyunculuk ödülleriyle geceye damga vurdu. En İyi Kısa Film ödülünü “Yerçekimi” ile alan Dalya Keleş ise sahnede sansüre karşı net bir duruş sergileyerek genç sinemacıların özgürlük talebini dile getirdi.

Festivalin sadece bir gösterim alanı olmadığını kanıtlayan Köprüde Buluşmalar kapsamında 23 proje uluslararası sektöre sunuldu. Mark Jenkin ve Melik Kuru gibi isimler de bağımsız jürilerden aldıkları ödüllerle geceden zaferle ayrılan diğer isimler oldu.

Kaynak: ANKA