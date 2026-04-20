Sirenia İlk Kez İstanbul’da Sahne Alacak

Gotik ve senfonik metal sahnesinin önde gelen gruplarından Norveçli Sirenia, 25’inci yıl dünya turnesi kapsamında ilk kez İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Diken'de yer alan habere göre grup, 10 Mayıs’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Konserde açılışı Ankara çıkışlı epik metal grubu Dragonborn yapacak.

GENİŞ BİR DİNLEYİCİ KİTLESİ VAR

Sirenia, bugüne kadar yayımladığı 10 stüdyo albümü, EP ve çok sayıda single ile uluslararası listelerde yer alarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Avustralya’ya uzanan turneleriyle bilinen grup; kariyeri boyunca Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Aerosmith ve Korn gibi dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşarak dikkat çekti.

