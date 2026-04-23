Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı

Türkiye’nin dört bir yanında yıllardır çözülemeyen kayıp dosyaları, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan "özel birim" ile yeniden raflardan iniyor. Trabzon’un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde henüz 9 yaşındayken kaybolan Yusuf Kazdal’ın ailesi de 17 yıllık sessizliğin bozulmasını bekliyor.

'ÖZEL BİRİM' UMUT OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, başta Gülistan Doku olmak üzere tüm faili meçhul ve takipsizlik verilen dosyaların tek tek inceleneceğini duyurması, Kazdal ailesi için dönüm noktası oldu. Gözyaşları içinde konuşan baba Tahir Kazdal, "İnşallah bir sonuç çıkar" diyerek dosyaya el atılmasını istedi.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASIYLA KESİŞEN YOLLAR

Olayın en sarsıcı detayı ise Yusuf’un kaybolduğu dönemde Of Kaymakamı olarak görev yapan ismin, geçtiğimiz günlerde Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel olması.

Baba Kazdal, o dönem kendileriyle yakından ilgilenen Sonel hakkında şunları söyledi:

"O dönem bizimle ilgilendi, eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak bu iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi, bilemiyoruz. Gülistan Doku davasındaki gelişmeleri duyunca canım sıkıldı, aklımda soru işaretleri oluştu."

'BOŞ MEZARDA DUA EDİP AĞLADIK'

Acılı anne Esma Kazdal ise evlatlarının hatırasını yaşatmak için yaptırdıkları boş mezarın yol çalışması nedeniyle kaldırıldığını, mezar taşını evlerinde sakladıklarını anlattı.

Kızının yapay zeka kullanarak hazırladığı Yusuf'un 26 yaşındaki robot resmine bakarak teselli bulmaya çalışan anne, "Ölü ya da diri; dosyamız yeniden ele alınsın" çağrısında bulundu.

Ailenin cevap beklediği karanlık noktalar ise şöyle:

Kamera kayıtları: Kazdal ailesi, evin köşesindeki manav kamerasının kaybolma gününde "çöktüğü" iddiasını şüpheli buluyor.

Pantolon detayı: O dönem bir subayın dere kenarında bulduğu ancak Yusuf'a ait olmadığı anlaşılan pantolonun neden gösterildiğinin araştırılmasını istiyorlar.

Tutuklamalar: Gülistan Doku davasında Tuncay Sonel'in yanı sıra oğlu Mustafa Türkay Sonel ve korumasının da tutuklanmış olması, ailenin Of'taki soruşturma sürecine dair kuşkularını artırıyor.

Kaynak: DHA