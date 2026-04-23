İzmir'de Kadın Cinayeti: Fail Yine Eş!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Buca ilçesinde, Nurcan Çubuk (39) isimli kadın evli olduğu Ç.Ç. tarafından silahla vuruldu. Boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nurcan Çubuk'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA