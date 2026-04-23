TOKİ İstanbul Kura Tarihleri Açıklandı: 100 Bin Konut İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul’da konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ kura süreci başlıyor. 100 bin konutluk dev proje kapsamında hak sahipleri, 25 Nisan’da başlayacak kura çekimiyle belirlenecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek çekilişler 3 gün sürecek ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak olan kuralar 26-27 Nisan tarihlerinde de devam edecek. Kura çekimi 27 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ İstanbul canlı kura çekilişi TOKİ'nin YouTube kanalında yayınlanacak.

TOKİ İSTANBUL AYLIK TAKSİT TUTARI VE PEŞİNAT MİKTARI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

Not: Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

TOKİ İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurdu. Bakan Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi. Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 yılının sonları ve 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi