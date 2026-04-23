Türkiye'nin Konuştuğu Başsavcısı Ebru Cansu'dan Gülistan Doku Mesajı

6 yıldır faili meçhul kalan Gülistan Doku dosyasını raftan indiren ve soruşturmayı yürüten Başsavcı Ebru Cansu’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Türkiye'nin konuştuğu Başsavcı Ebru Cansu, dosyayı sadece bir "adli vaka" olarak değil, bir vicdan davası olarak gördüğünü belirterek, adaletin tecellisi için teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiğini duyurdu.

'VİCDANİ BİR YÜK HİSSEDİYORUM'

Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuşan, Mesleki sorumluluğunun ötesinde insani bir noktadan konuya yaklaştığını ifade eden Başsavcı Cansu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bir anneyim, benim de bir kızım var. Bu dosyaya baktığımda yarım kalan bir hayatın ve cevap bekleyen bir ailenin acısını gördüm. Bu yüzden üzerimde sadece mesleki değil, vicdani bir yük de hissediyorum. Bu kızımıza ne olduğunun bulunması gerektiğine inandım."

HER İHTİMAL YENİDEN MASADA

Soruşturmanın seyrine dair "cesaret" vurgusu yapan Cansu, Adalet Bakanlığı’nın kararlı duruşunun kendilerine büyük güç verdiğini belirtti. "Ucu nereye giderse gitsin" talimatıyla hareket ettiklerini söyleyen Başsavcı, JASAT birimleri ve adliye ekipleriyle birlikte hiçbir detayı atlamadan, gece gündüz demeden her ihtimali yeniden masaya yatırdıklarını kaydetti.

KARANLIK NOKTALAR AYDINLANIYOR

Günümüzün gelişmiş teknolojik imkanlarının gerçeği ortaya çıkarmada kilit rol oynadığını hatırlatan Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasının adaletin imkansız olmadığını kanıtlayacağını söyledi. Cansu sözlerini şu kararlı mesajla noktaladı:

"Eğer bir cinayet söz konusuysa bunu aydınlatmak adli makamların boynunun borcudur. Bizim görevimiz gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bundan sonra hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini asla bırakmayacağız."

Kaynak: Hürriyet Gazetesi