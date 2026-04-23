Galatasaray’dan TFF’ye 'Kırmızı Kart': Yasin Kol Ataması İpleri Kopardı

Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanması, Florya’da deprem etkisi yarattı. Başkan Dursun Özbek, "Bugün itibarıyla TFF ile tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır" diyerek Türk futbolunda geri dönülemez bir süreci başlattı.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbi öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem tercihi büyük bir krizin fitilini ateşledi. TFF’nin derbiye Yasin Kol’u atama kararına Galatasaray cephesinden tarihe geçecek sertlikte bir yanıt geldi.

ÖZBEK’TEN TEK CÜMLELİK AFOROZ

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından Başkan Dursun Özbek imzasıyla paylaşılan kısa ama sarsıcı açıklama açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır."

TÜRK FUTBOLUNDA KAOS KAPIDA

Galatasaray’ın "ilişkileri askıya alma" kararı, TFF kurullarındaki temsilin sona ermesi, resmi yazışmaların durması ve federasyon organizasyonlarına katılmama gibi ağır yaptırımları beraberinde getirebilir. Derbiye günler kala gelen bu karar, Türk futbolunu öngörülemez bir krizin eşiğine sürükledi.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduGalatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Galatasaray'a Soğuk Duş, Gençlerbirliği Yarı Finalde Galatasaray'a Soğuk Duş, Gençlerbirliği Yarı Finalde
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri