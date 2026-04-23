Galatasaray’dan TFF’ye 'Kırmızı Kart': Yasin Kol Ataması İpleri Kopardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbi öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem tercihi büyük bir krizin fitilini ateşledi. TFF’nin derbiye Yasin Kol’u atama kararına Galatasaray cephesinden tarihe geçecek sertlikte bir yanıt geldi.

ÖZBEK’TEN TEK CÜMLELİK AFOROZ

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından Başkan Dursun Özbek imzasıyla paylaşılan kısa ama sarsıcı açıklama açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır."

“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”



Dursun Aydın Özbek pic.twitter.com/paHd8vg6Qr — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026

TÜRK FUTBOLUNDA KAOS KAPIDA

Galatasaray’ın "ilişkileri askıya alma" kararı, TFF kurullarındaki temsilin sona ermesi, resmi yazışmaların durması ve federasyon organizasyonlarına katılmama gibi ağır yaptırımları beraberinde getirebilir. Derbiye günler kala gelen bu karar, Türk futbolunu öngörülemez bir krizin eşiğine sürükledi.

Kaynak: Haber Merkezi