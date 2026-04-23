Galatasaray’dan TFF’ye 'Kırmızı Kart': Yasin Kol Ataması İpleri Kopardı
Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanması, Florya’da deprem etkisi yarattı. Başkan Dursun Özbek, "Bugün itibarıyla TFF ile tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır" diyerek Türk futbolunda geri dönülemez bir süreci başlattı.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev derbi öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem tercihi büyük bir krizin fitilini ateşledi. TFF’nin derbiye Yasin Kol’u atama kararına Galatasaray cephesinden tarihe geçecek sertlikte bir yanıt geldi.
ÖZBEK’TEN TEK CÜMLELİK AFOROZ
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından Başkan Dursun Özbek imzasıyla paylaşılan kısa ama sarsıcı açıklama açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2026
TÜRK FUTBOLUNDA KAOS KAPIDA
Galatasaray’ın "ilişkileri askıya alma" kararı, TFF kurullarındaki temsilin sona ermesi, resmi yazışmaların durması ve federasyon organizasyonlarına katılmama gibi ağır yaptırımları beraberinde getirebilir. Derbiye günler kala gelen bu karar, Türk futbolunu öngörülemez bir krizin eşiğine sürükledi.
