Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu
Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Yasin Kol'un düdük çalacağı belirtildi.
Süper Lig'de 30. hafta sonunda Galatasaray 71 puanla lider, Fenerbahçe ile 67 puanla 2. sırada bulunuyor.
