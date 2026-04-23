Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine gelecek isim 30 Nisan’da netleşecek. İstanbul Valiliği, Belediye Meclisi’ni başkan vekilini seçmek üzere toplantıya çağırdı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyeyi yönetecek ismi belirlemek için takvim açıklandı.

SEÇİM PERŞEMBE GÜNÜ

İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca meclisin toplanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası, Ataşehir İlçe Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00’da toplanması uygun görülmüştür."

NE OLMUŞTU?

Süreç, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Nisan 2026 tarihli kararıyla başladı. Adıgüzel, rüşvet ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Ataşehir Belediyesi Soruşturması: Başkan Onursal Adıgüzel Dahil 19 Kişi TutuklandıAtaşehir Belediyesi Soruşturması: Başkan Onursal Adıgüzel Dahil 19 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TOKİ İstanbul Kura Tarihleri Açıklandı: 100 Bin Konut İçin Geri Sayım Başladı TOKİ İstanbul Kura Tarihleri Açıklandı: 100 Bin Konut İçin Geri Sayım Başladı
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
ÇOK OKUNANLAR
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri