Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine gelecek isim 30 Nisan’da netleşecek. İstanbul Valiliği, Belediye Meclisi’ni başkan vekilini seçmek üzere toplantıya çağırdı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyeyi yönetecek ismi belirlemek için takvim açıklandı.
SEÇİM PERŞEMBE GÜNÜ
İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca meclisin toplanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası, Ataşehir İlçe Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00’da toplanması uygun görülmüştür."
NE OLMUŞTU?
Süreç, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Nisan 2026 tarihli kararıyla başladı. Adıgüzel, rüşvet ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Kaynak: DHA