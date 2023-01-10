Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu

Şef Kübra Şenyaylar tarafından kurulan Koro İstanbul, ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu.

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Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu

Geçtiğimiz ekim ayında şef Kübra Şenyaylar tarafından kurulan Koro İstanbul, ilk konserini "İstanbul'a Merhaba Konseri" adıyla Santa Maria Draperis Kilisesi'nde verdi.

Konserin biletleri satışa çıkmasının ardından 4 saatte tükenirken, dinleyiciler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Yeniçağ'dan Sercan Coşkun Güler'in haberine göre koro, İstanbul'da yaşayan diller ve inançlara dair eserlere repertuvarında yer verdi.

Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu - Resim : 1

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