Müzisyen Hakan Yelbiz, kazada hayatını kaybetti

Müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Kazada Yelbiz hayatını kaybederken araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı

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Müzisyen Hakan Yelbiz, kazada hayatını kaybetti

Kaza, Milas - Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yelbiz’in (47) kontrolünde Söke istikametinden Milas’a doğru seyreden 35 BFR 639 plakalı otomobil, Derince Mahallesi sınırları içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tarlaya uçarak, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan ve müzisyenin eşi olan 52 yaşındaki Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı S.A.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren müzisyen Hakan Yelbiz’in cansız bedeni güvenlik güçleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EŞİNDEN SON PAYLAŞIM

Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve " İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.

Müzisyen Hakan Yelbiz, kazada hayatını kaybetti - Resim : 1

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