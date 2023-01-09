Antik Mısır'da türünün ilk örneği olan timsah kafatası bulundu

Mısır Luksor'da, Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Hatşepsut Tapınağı'nın yakınındaki iki mezarda yeni bir keşif yapıldı. Arkeologlar, Theban Nekropolü'ndeki 4 bin yıllık iki antik mezarda dokuz adet timsah kafatası ortaya çıkardı.

Mumyalanan kafataslarının mumyalandığı, korunmak için herhangi bir işlemden geçmeden sadece beze sarıldığı görüldü.

Independent Türkçe'nin haberine göre, yapılan analiz hayvanların Nil Nehri'nde yaşayan timsah türü Crocodylus niloticus olduğunu ortaya koydu.

Antik Mısır'da timsahlar kutsal kabul ediliyordu. Timsah kafatasının konduğu mezarlardaki kişilerin, Antik Mısır tanrılarından timsah yüzlü Sobek tarafından korunacağı düşünülüyordu.

Mezarları 2013'ten beri kazan Varşova Üniversitesi ekibi timsah kafalarının hayatını kaybeden kişilerin "öbür dünyaya yaptığı yolculuğa yardım etmesi için" konduğundan şüphe duyduklarını kaydetti.

Arkeoloji ekibinin lideri Patryk Chudzik, "Bu sıradışı bir keşif. Mısır araştırma tarihinde türünün ilk örneği" diye konuştu.

Chudzik, tapınaklarda şimdiye kadar mumyalanmış timsahlar bulunduğunu ancak mezarlarda bu tür bir keşif yapılmadığını ifade etti:

"Çalıştığımız mezarlarda timsahların bütün bedeni değil sadece kafası gömülmüştü."

Chudzik, kalıntıların Antik Mısır'da kutsal kabul edilen hayvanların gömüldüğü yeraltı mezarlarında bulunmadığının da altını çizdi.