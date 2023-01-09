Antik Mısır'da türünün ilk örneği olan timsah kafatası bulundu

Antik Mısır'ın Yeni Krallık Dönemi'nde yaşamış iki soyluya ait 4 bin yıllık mezarlarda dokuz adet timsah kafatası bulundu. Uzmanlar keşfin "türünün ilk örneği" olduğunu belirtti.

Antik Mısır'da türünün ilk örneği olan timsah kafatası bulundu

Mısır Luksor'da, Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Hatşepsut Tapınağı'nın yakınındaki iki mezarda yeni bir keşif yapıldı. Arkeologlar, Theban Nekropolü'ndeki 4 bin yıllık iki antik mezarda dokuz adet timsah kafatası ortaya çıkardı.

Mumyalanan kafataslarının mumyalandığı, korunmak için herhangi bir işlemden geçmeden sadece beze sarıldığı görüldü.

Independent Türkçe'nin haberine göre, yapılan analiz hayvanların Nil Nehri'nde yaşayan timsah türü Crocodylus niloticus olduğunu ortaya koydu.

Antik Mısır'da timsahlar kutsal kabul ediliyordu. Timsah kafatasının konduğu mezarlardaki kişilerin, Antik Mısır tanrılarından timsah yüzlü Sobek tarafından korunacağı düşünülüyordu. 

Mezarları 2013'ten beri kazan Varşova Üniversitesi ekibi timsah kafalarının hayatını kaybeden kişilerin "öbür dünyaya yaptığı yolculuğa yardım etmesi için" konduğundan şüphe duyduklarını kaydetti.

Antik Mısır'da türünün ilk örneği olan timsah kafatası bulundu - Resim : 1

Arkeoloji ekibinin lideri Patryk Chudzik, "Bu sıradışı bir keşif. Mısır araştırma tarihinde türünün ilk örneği" diye konuştu.

Chudzik, tapınaklarda şimdiye kadar mumyalanmış timsahlar bulunduğunu ancak mezarlarda bu tür bir keşif yapılmadığını ifade etti:

"Çalıştığımız mezarlarda timsahların bütün bedeni değil sadece kafası gömülmüştü."

Chudzik, kalıntıların Antik Mısır'da kutsal kabul edilen hayvanların gömüldüğü yeraltı mezarlarında bulunmadığının da altını çizdi.

Tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti Kültür - Sanat 09 Ocak 2023 13:14
Nuri Bilge Ceylan'a Ahlat Ağacı filminde "esere tecavüz" cezası Kültür - Sanat 08 Ocak 2023 18:08
Sahnede kalp krizi geçiren müzisyen Berkant Çakıcı, hayatını kaybetti Kültür - Sanat 08 Ocak 2023 14:30
Nikolaos Manginas fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü Hindistan'a gitti Kültür - Sanat 07 Ocak 2023 23:19
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı İslam Memiş altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı
Kürt seçmen anketi: HDP kapatılırsa hangi partiye oy verirler; Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? HDP kapatılırsa hangi partiye oy verirler; Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?
Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor Son anket: Erdoğan'ı sadece Kılıçdaroğlu geçebiliyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulisler hareketlendi, gündemdeki tarih beklentileri yükseltti Kulisler hareketlendi, gündemdeki tarih beklentileri yükseltti
MasterChef'in ilk finalisti belli oldu: Puanlar birbirine çok yakın... MasterChef'in ilk finalisti belli oldu