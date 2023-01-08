Nuri Bilge Ceylan'a Ahlat Ağacı filminde "esere tecavüz" cezası

Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı filminde yer verdiği mektupta Polat Onat’a ait metni izinsiz kullandığı gerekçesiyle tazminata mahkum edildi.

2018'de vizyona giren Ahlat Ağacı filminin en önemli ve unutulmaz sahnelerinden biri, Serkan Keskin'in ve Doğu Demirkol'un karakterlerinin Taşra ve Edebiyat sempozyumuna katılmak isteyen bir yazarın mektubu hakkında konuştuğu sahneydi.

Filmde kullanılan bu metin, senaryoyu kaleme alan Ceylan tarafından yazılmamış, Varlık dergisinin 1271. sayısında ve Edebiyatın Taşradan Mektubu kitabında yer alan “Su Katılmamış Taşralı” metni kullanılmıştı. Eserin yazarı Polat Onat, filmde kendi eserinin, kendisinden izin alınmadan kullanıldığını tespit ettiğinde, filmin yönetmeni ve senaristi Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapım şirketi Zeyno Film'e 40 bin TL’lik dava açmıştı.

71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü için yarışan Ahlat Ağacı filminin "Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu" bölümü ile ilgili 2018 yılında açılan ve İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, 13 Aralık 2022’de sonuçlandı.

Mahkeme, yazar Polat Onat’a ait metnin filmde izinsiz kullanıldığına ve “esere tecavüzün tespitine” kararı verdi. Mahkeme, eser sahibine “maddi-manevi tazminat” ödenmesine hükmetti. Yazar Polat Onat ve avukatı Yasemin Arpa, konuyla ilgili görüşlerini gerekçeli karar açıklandıktan sonra paylaşacaklarını söyledi.