Sahnede kalp krizi geçiren müzisyen Berkant Çakıcı, hayatını kaybetti

Ritim sanatçısı Berkant Çakıcı, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sahnede kalp krizi geçiren müzisyen Berkant Çakıcı, hayatını kaybetti

Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok isme sahnelerde eşlik eden ritim sanatçısı Berkant Çakıcı, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çakıcı'nın cenazesi bugün, İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. 

Çakıcı'nın ölüm haberini duyuran Onur Akay, şu ifadeleri kullandı: 

"Çok değerli bir ritim ustasını kaybettik. O perküsyonun duayeni, o dünyaca ünlüydü… Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme de sahnelerde eşlik etmişti. Değerli müzisyen Berkant Çakıcı, dün gece sahnede kalp krizi geçirdi ve maalesef kurtarılamadı.

Onu, başta Münih’teki Prinzregententheater Konser Salonu’nda olmak üzere, birçok önemli konser salonlarında gösterdiği yüksek performansla hatırlayacağız. Cenazesi, 8 Ocak 2023 Pazar günü İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim."

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