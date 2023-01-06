Tarihte beşinci: Iron Maiden’ın pulları basılıyor

Basçı Steve Harris tarafından 1975 yılında Londra'da kurulan heavy metal grubu Iron Maiden'a ait pullar, İngiltere'de satışa çıkıyor.

12 puldan oluşan koleksiyondaki sekiz pulda, grubun yıllardır dünya çapında verdiği konserlerden fotoğraflar yer alıyor. Diğerlerinde ise grubun şu anki mevcut üyelerinin fotoğrafları ve grubun ünlü maskotu Eddie var.

BBC Türkçe'nin haberine göre Iron Maiden; The Beatles, Pink Floyd, Queen ve the Rolling Stones’un ardından İngiltere’de pulu basılan beşinci müzik grubu olarak kayıtlara geçti.

Koleksiyonda grubun 1980 ile 2018 yılları arasındaki konserlerinden fotoğraflar kullanıldı. Londra’nın Hammersmith semtindeki 1983 ve Twickenham Stadyumu’ndaki 2008 konserlerinin fotoğrafları da pullarda olacak.

Gruba ait sekiz pulun fiyatı 11,7 sterlin; Eddie’nin yer aldığı dört pulun fiyatı ise 5,60 sterlin olarak belirlendi. 12 Ocak’tan itibaren satışta olacak koleksiyonun içerisinde ayrıca kartpostallar da var.

Grubun kurucu üyelerinden ve bas gitaristi Steve Harris, ekip olarak projeye hayran kaldıklarını ve pulları ilk gördüklerinde ağızlarının açık kaldığını söyledi. Harris, İngiltere'de Kraliyet Posta İdaresi'nin (Royal Mail) kendi miraslarını bu şekilde onurlandırdıklarından dolayı gurur duyduklarını ifade etti ve "Hayranlarımızın da aynı şeyleri hissedeceğini düşünüyoruz" dedi.