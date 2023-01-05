23 yıl sonra: Gladyatör'ün devam filmi geliyor

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı 'Gladyatör' filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Yönetmen Scott, 23 yıl sonra çekeceği devam filminin kadrosunu oluşturmaya başladı.

Ntv'nin aktardığına göre, Scott, daha önce senaryonun bittiğini doğrulamıştı ancak projenin ilerlemesi için zamanlamayı ayarlamaya çalıştığını belirtmişti.

2021’de verdiği röportajda, Fransız komutan Napoleon Bonaparte’ı anlattığı ve Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı 'Napoleon' filmini bitirir bitirmez 'Gladyatör'ün devam filmine başlayacağını duyuran Scott, “Yeni Gladyatör filmini yazıyorum şu an. Napoleon’u bitirir bitirmez, Gladyatör başlayacak” demişti.

Geçen ay devam filminin, ilk filmde Maximus tarafından kurtarılan Joaquin Phoenix’in canlandırdığı zalim Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesinin anlatılacağı yazıldı.

Lucius’un annesi Lucilla karakterini canlandıran Connie Nielsen’in, köle tüccarları tarafından evinden kaçırılan bir adam olan Juba'yı oynayan Djimon Hounsou ile birlikte filme geri döneceği iddia edildi. Russel Crowe'un ise yeni filmde yer alması beklenmiyor.