Neslican Tay'ın hayatını anlatan 'Demir Kadın' filminden ilk fragman

Kansere karşı verdiği mücadeleyle birçok kişiye ilham olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin resmi fragmanı yayımlandı.

Son Güncelleme:
Neslican Tay'ın hayatını anlatan 'Demir Kadın' filminden ilk fragman

Kanserle mücadelesi ve hastalık sürecindeki pozitif enerjisi ile hatırlanan Neslican Tay'ın hayatı film oldu.

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham olan Tay’ın hayat hikayesine anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin ise resmi fragmanı yayımlandı.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer aldığı ‘Demir Kadın: Neslican’ filmi 27 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak.

20 YAŞINDAYKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kanseri üç kez yenen Neslican Tay, 2019 yılında 20 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme:
Netflix, sevilen dizinin yeni sezonunu iptal etti Kültür - Sanat 03 Ocak 2023 13:20
Sherlock Holmes öyküleri artık kamuya ait Kültür - Sanat 03 Ocak 2023 11:44
Netflix, rekortmen dizisi Wednesday'i kaybedebilir Kültür - Sanat 03 Ocak 2023 11:22
Ünlü komedyen Jacques Sereys  hayatını kaybetti Dünya 02 Ocak 2023 22:22
ÇOK OKUNANLAR
2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak 2023'te hayatı değişecek burçlar: Tüm hayalleri gerçek olacak
Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu! Emekli ve memur zammı için son tahminler ortaya çıktı: İşte yeni maaş tablosu!
TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu TÜİK enflasyonu açıkladı: Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı belli oldu
Cem Küçük, "Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak" diyerek olası emekli zammını açıkladı Cem Küçük: Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak
'Erdoğan’ın kaybetme olasılığı son verilere nasıl yansıdı?' 'Erdoğan’ın kaybetme olasılığı son verilere nasıl yansıdı?'