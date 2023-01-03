Netflix, sevilen dizinin yeni sezonunu iptal etti

Netflix, izlenme rakamlarıyla yapımcıları memnun eden "1899" dizisini iptal etti.

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Netflix, sevilen dizinin yeni sezonunu iptal etti

Dünyaca ünlü dijital dizi ve film platformu Netflix, ilk sezonu Kasım 2022'de yayınlanan ve açılış rakamıyla rekor kırmaya yaklaşan "1899" dizisinin ikinci sezonunu iptal etti. Dünya çapında epey ses getiren projenin iptal edildiği haberini, dizinin yaratıcılarından Baran bo Odar dün, sosyal medya hesabından duyurdu.

Odar, "Üzücü ama gerçek" sözleriyle paylaştığı açıklamasında şunları söyledi:

"1899'un yeni sezonunun yayınlanmayacağını üzülerek söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu 'Dark'ta yaptığımız gibi 2'inci ve 3'üncü sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planladığınız gibi gitmez."

'DARK' DİZİSİ DE BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Baran bo Odar ve Jantje Friese, Netflix'te yayınlanan bilimkurgu ve gerilim türündeki "Dark" dizisinin de yaratıcılığını üstlenmişti. "Dark", TV Time'ın 2019 yılında yayınladığı en çok izlenen diziler listesinde de yer almıştı.

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