Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılı Maltepe’de kutlanacak

Türk Halk Müziği’nin büyük ustası Arif Sağ, 61’nci sanat yılını Maltepe’de kutlayacak.

Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılı Maltepe’de kutlanacak

Maltepe Belediyesi, Türk Halk Müziği’nin en önemli temsilcilerinden, bağlama virtüözü Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılını, “Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi” isimli özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 

İlk profesyonel plak kaydını 1961 yılında yapan Arif Sağ’ın 61. sanat yılı, 7 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programla kutlanacak.

Sanat hayatına onlarca albüm sığdıran ve bunun yanı sıra birçok sanatçının da albüm çalışmalarına katkıda bulunan Arif Sağ’ın bu özel gecesinde Arif Sağ, Tolga Sağ ve sürpriz sanatçılar katılacak.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek program halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tr adresinden edinilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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