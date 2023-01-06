BluTV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Boşluğu Nasıl'dan ilk tanıtım

BluTV'nin başrollerinde Merve Nur Bengi, Cavit Çetin Güner ve Tardu Flordun'un yer aldığı yeni dizisi "Ben Bu Boşluğu Nasıl"dan ilk tanıtım yayınlandı.

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BluTV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Boşluğu Nasıl'dan ilk tanıtım

BluTV yeni bir diziyi daha izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını TN Yapım'ın üstlendiği "Ben Bu Boşluğu Nasıl" adlı dizi yakında BluTV'de yayınlanacak. 

Daha önce 'Çıplak' dizisini kaleme alan Merve Göntem'in senaristliğini, Orkun Göntem'in ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ben Bu Boşluğu Nasıl' adlı dizinin başrollerinde Merve Nur Bengi, Cavit Çetin Güner ve Tardu Flordun yer alıyor.

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