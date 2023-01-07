Nikolaos Manginas fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü Hindistan'a gitti

Yeniköy Panayi Kilisesi ve Mektebi Vakfı ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu tarafından Gazeteci ve Fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına düzenlenen fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

İkincisi düzenlenen yarışmada bu yıl artan çevre kirliliğine ve enerji kaynaklarının azalmasına sebep olan doğal afetlere, teknolojik kazalara ve savaşlara dikkat çekildi.

Jürisinde Coşkun Aral, Marilena Stafilidoy, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan, Oskar Fuchs, Yannis Soulis, Nikos Kaseris’in yer aldığı yarışmaya 8 ülkeden 307 fotoğraf sanatçısı toplamda 1068 eser ile katıldı.

Yarışmada birincilik ödülünü Hindistan’dan Pranab Basak kazanırken ikincilik ödülü Türkiye’den Murat Bakmaz’a gitti. Üçüncülük ödülünü de yine Türkiye’den Alaattin Şenol kazanırken Togay Erol, Murat Şengül, Fatih Sabuncu da mansiyon ödülü kazandı.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar adına verilen Onur Ödülü ise Bagladeş’ten Kazi Jahirul İslam’a kazandı.

Bu akşam düzenlenen törenle ödüller sahipleri ile buluştu. Törene gazeteci Nikolaos Manginas’ın çok sayıda dostunun yanı sıra Ekümenik Patrik Bartholomeos’un temsilcisi başkatip Grigorios Frangakis, Yunanistan Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Hristos Triantopoulos, Yeniköy Panayia Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Laki Vingas ve üyeleri Niko Kalamaris, Mihail Hannutoğlu katıldı.

Tören İvoni Vingas ve Yunan gazeteci Sotiris Polizos’un sunumuyla gerçekleşti.

“FOTOĞRAF YAŞANMIŞLIĞIN TA KENDİSİ”

Törende konuşan Yeniköy Panayia Kilisesi ve Mektebi Vakfı üyeleri Niko Kalamaris ve Mihail Hannutoğlu şunları söyledi:

“Bu sene ikincisini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızın çıkış noktası dünyamızı saran en büyük global sorunlardan biri olan eco sos, enerji ve çevre kirliğidir.

Bu vesileyle yarışmamıza katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyor, ödül kazanan fotoğrafçıları da kutluyoruz.

Fotoğraf sadece bir kare değil, yaşanmışlığın ta kendisidir.

Kimi zaman hüznü, kimi zaman ise neşeyi ama her zaman hayatın ta kendisini içinde barındırır.

Bir fotoğraf karesi tıpkı diğer sanat kolları gibi hepimizin içinde ayrı duygular uyandırır.

Gün içinde çoğu zaman farkına varmadan çektiğimiz bazı fotoğraflar anı dondurarak, gün olur bizi geçmişe veya günümüze bağlar.

Böyle bir duygu ile yola çıktığımız serüvende mesleğine gönülden bağlı olan Niko Manginas’ı huzurlarınızda saygı ve özlemle anıyoruz.

Niko dostlarını ve fotoğrafçılığı çok severdi. Bu değerli yarışmanın ilk ödül törenini geçtiğimiz yıl kendisinin mezun olduğu Zoğrafyon Lisesi’nde gerçekleştirmiştik.

Bu sene de Türkiye’yi dünyaya tanıtan Usta Fotoğrafçı Ara Güler’in anısına yapılan bu müzede vakfımızın değerli projesi ile ilgili olarak bizlere kapılarını açan Ara Güler Müzesine; değerli hediyesi ile yarışma birincimizi onurlandıran sponsorumuz Leica ve Angelos Pagonis’e; yarışmamızın duyurulması ve tanıtılmasına olan emeklerinden dolayı Niko’nun değerli dostu gazeteci yazar Melike Çapan’a; tüm süreçte bizi bu değerli iş birlikçilerimiz ile bir araya getirmek için olağanüstü çaba sarf eden Oscar Fucks’a yeniden ve yürekten teşekkür ederiz.

Bu güzel ve anlamlı günde aramızda olan, sanata ve sanatçıya değer veren tüm sanatseverlere teşekkür eder, daha nice yıllar Nikolas gibi bir değeri kendine yakışan bu organizasyonun devamlıyla anmayı dileriz.”