Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd'in 'Blinding Lights' şarkısı, Ed Sheeran'ın 'Shape of You' şarkısını geride bırakarak Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu. The Weeknd, başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyurdu.

Sanatçı paylaşımında, "Blinding Lights'a iyi seneler. Bu gece tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı" ifadesini kullandı.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Kanadalı sanatçının 2019'un sonunda yayımladığı 'Blinding Lights' parçasının dinlenme sayısı 3 milyar 335 milyon 999 bin 971'e ulaştı. Ed Sheeran'ın ikinci sıradaki 'Shape of You' parçası ise 3 milyar 333 milyon 896 bin 760 kez dinlendi.

'Blinding Lights', 2021'in sonlarına doğru resmi olarak tüm zamanların en büyük ABD Billboard Hot 100 single'ı oldu. 'After Hours' albümünde yer alan ve 2019'un sonunda çıkan şarkı, Billboard Hot 100 listesinde 100 haftadan daha fazla bir süre kaldı.