"Kadın Oyunları Festivali 2023" beş kentte seyirciyle buluşuyor

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan "Kadın Oyunları Festivali" bu yıl üçüncüsü ile seyircisiyle buluşuyor.

Her yıl farklı farklı kadın oyunlarını titiz bir çalışma ile belirleyen festival komitesi bu yıl da birbirinden nitelikli oyunları beş ayrı kentte peş peşe tiyatro severler ile buluşturacak. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ilk olarak Şubat ayında Ankara'da başlayacak ve beş gün sürecek olan festivalde üç oyun, Yenimahalle ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olup, iki oyun ise AST Bilkent Sahne'de biletli olarak seyirci ile buluşacak.

Mart ayında sırası ile Bandırma Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalde ayrıca bu yılda yine farklı etkinliklere yer verilecek.

AÇILIŞ RESİTALLERİ BEGÜL ERHAN İLE

Cumhuriyet tarihinde bir kadın müzisyen tarafından yayınlanan ilk klasik gitar albümü "Anatolian Folk Songs"u Ada Müzik etiketi ile yayınlayan ve yine kendi alanında birçok ilke imza atan klasik gitarist Begül Erhan Bandırma, Konyaaltı ve Çanakkale ayaklarında festival açılış resitalleri verecek.

HEM FESTİVAL HEM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Farklı kadın temalı etkinliklerin de yer verildiği Kadın Oyunları Festivali, sadece sanat etkinliği olmasının ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak ülkemizin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer alması ile biliniyor.

Festival direktörü Hasan Aldemir, Kadın Oyunları Festivali'nin Türkiye'de her yıl daha da geniş kitlelere etki ettiğini söyleyerek, artık yurtdışı tiyatro kurumlarının da festivali yakından takip ettiklerini belirtti. Festivale uluslararası bir boyut kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını, bu festivalin dünyada tiyatro adına önemli bir yer edineceğine ve kadınlara yönelik her türlü sorunu sürekli gündemde tutacağına ve dikkat çekeceğine inandıklarını söyledi.

FESTİVAL PROGRAMI

ANKARA (21-25 ŞUBAT)

21 Şubat Ölü Kadınlar Diyarı (ABB desteği ile - AST Bilkent Sahne)

22 Şubat Düğün Şarkıcısı (AST Bilkent Sahne)

23 Şubat Anne (Yenimahalle Belediyesi desteği ile Y.B NHKM)

24 Şubat Prima Facie (ABB desteği ile - AST Bilkent Sahne)

25 Şubat Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler (AST Bilkent Sahne)

BANDIRMA BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

(28 Şubat-5 MART)

28 Şubat Begül Erhan Festival Açılış Resitali

1 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

2 Mart Prima Facie

3 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

4 Mart Kertenkelenin Ardından

5 Mart Dışarda Hiçbir Şey Var

KONYALATI BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE NAZIM HİKMET FUAR ve KONGRE MERKEZİ

(7-12 MART)

7 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali

8 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

9 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

10 Mart Anne

11 Mart Prima Facie

12 Mart Kertenkelenin Ardından

ÇANAKKALE BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE

Ç.B TİYATRO SALONU

(14-19 MART)

14 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali

15 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

16 Mart Prima Facie

17 Mart Anne

18 Mart Kertenkelenin Ardından

19 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

AYVALIK BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE

VURAL SİNEMASI NEJAT UYGUR SAHNESİ

(23-27 MART)

23 Mart Anne

24 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

25 Mart Kertenkelenin Ardından

26 Mart Düğün Şarkıcısı

27 Mart Prima Facie