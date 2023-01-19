Korku filmi "M3GAN'ın devam filmi için tarih verildi

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren korku filmi "M3GAN"ın devam filmi geliyor. Devam filmi "M3GAN 2.0"ın senaryosunu, ilk filmin senaristi Akela Cooper kaleme alıyor.

Devam filminin çekileceği haberini James Wan'ın yapım şirketi Atomic Monster ve korku filmlerine imza atan Blumhouse resmi olarak duyurdu. İlk filmde ana karakterler Gemma ve Cady'i canlandıran Allison Williams ve Violet McGraw, devam filminde de rol alacak.

Yönetmeni henüz belli olmayan "M3GAN 2.0", 17 Ocak 2025'te gösterime girecek.