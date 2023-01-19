'Çığlık' tablosu VR sergide

Sanal gerçeklik filmlerinin dünya çapında eş zamanlı gösterildiği VR sergisi ‘Virtual Landscapes’in İstanbul ayağını Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşturacak.

Uluslararası sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network’ün bu yıl ‘Virtual Landspaces’ adıyla ikincisi düzenlediği sergisi Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano’nun Türkiye’de kurduğu platform VR Future’ın ev sahipliği yaptığı sergide Venedik, Cannes, Tribeca ve Sundance gibi prestijli film festivallerinin VR bölümlerinde yer almış dokuz filmlik seçki de orijinal dillerinde izlenebilecek.

Edvard Munch’un ünlü tablosunun sanal gerçeklikteki karşılığı olan ‘The Scream VR’ da sergide görülebilecek bu çalışmalar arasında. Sanat tarihinin en ünlü ‘çığlığının’ sırlarını açığa çıkarmayı hedefleyen film, izleyiciyi ressamın saplantılarını keşfetmeye, etkileşimli ve duyusal bir sanal gerçeklik deneyimiyle çalışmaya götürüyor. Sergi, 3-5 Şubat 2023 tarihleri arasında ücretsiz görülebilir.