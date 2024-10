İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı Başladı

İZKİTAP-4. İzmir Kitap Fuarı'nın açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuştu. Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’imizin kent tarihiyle, kent kimliğiyle çok özdeşleşen, gerçekten kendimizi ait hissettiğimiz etkinliklerden birinde; kitap fuarında bir aradayız. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın büyük bir onurunu ve keyfini yaşıyoruz. Ben küçük yaşlarından itibaren kitaba, okumaya çok yakın olmuş ama daha sonra büyük bir hata yapıp tıp doktorluğu mesleğine seçtikten sonra genel edebiyattan kopmak zorunda kalmış ama kitabın değerini her zaman bilen bir insan olarak kitabı kendimize en zengin, en güzel, en keyifli dostlardan birisi olarak görüyorum. Yaşadığımız dönemde biraz insanlar bireyselliğe itiliyorlar, zorlanıyorlar. Her insanın çevresinde duvarların örüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Her şeyden korkulması gerekir, mümkün olduğunca kendimizi korumaya aldık filan diye insanları sürekli yönlendiren bir kültürlerin yaşadığı bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde insanın çevresindeki duvarları görmeyeceği, içine daldığı zaman gerçekten çok keyifli, güzel bir dünyaya adım atacağı bir iştir kitap okumak."

Kaynak: ANKA