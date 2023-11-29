İşte 2023 yılının en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkısı
Spotify, 2023 yılı boyunca en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini açıkladı. Bu yıl en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, onu UZİ ve Sezen Aksu izledi. En fazla çalınan şarkı ise Icardi ile özdeşleşen Simge'den “Aşkın Olayım”.
Spotify 574 milyondan fazla kullanıcının tüm yıl boyunca neler dinlediğini ortaya koyan yıl özetini yayınladı.
İşte bu yılın en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcastleri şöyle:
TÜRKİYE'DEN EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI SEMİCENK OLDU
2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı olan Semicenk oldu. Semicenk aynı zamanda 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısıyla birden girerek Türkiye’nin Top listelerine damgasını vurdu. Geçen yılın en çok dinlenen ismi UZI, Semicenk’in ardından 2023’te ikinci en çok dinlenen sanatçı olurken onu Sezen Aksu üçüncü olarak takip etti. Motive ve Lvbel C5 ise sırasıyla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.
EN ÇOK İCARDİ'NİN ŞARKISI ÇALINDI
Futbolseverlerle arasında müstesna bir bağ kurmayı başaran Galatasaraylı futbolcu Icardi ile adeta özdeşleşen Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu. Semicenk ve Reymen’ den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş’ten NKBİ X YAPAMAM – Remix, üçüncü sırada yer aldı. Onları AFFETMEM ile BLOK3 dördüncü; Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag ise beşinci sıradan takip etti.
ALBÜMLERDE MABEL MATİZ VE UZI'NİN YILDIZI PARLIYOR
2023’ün en çok dinlenen albümleri sıralamasında Motive’den ROMAN TİK listenin zirvesine yerleşti. İki albümüyle birden ilk 10’a giren UZI ise EL CHAVO ile ikinci sırada yer alıyor. Heijan ve Muti’nin bu yılki hit albümü Hermano üçüncü olurken Mabel Matiz’in son albümü Fatih onu dördüncü olarak takip etti. Mabel Matiz aynı zamanda 2018 albümü Maya ile de yılın Top 10 albümleri arasında yer aldı. 2023’ün en çok dinlenen albümlerinin beşinci sırasına ise Simge’den Ben Bazen yerleşti.
DÜNYADA ZİRVE TAYLOR SWİFT'İN
Dünya çapında bu yıl Taylor Swift, tüm dünyada en çok dinlenen sanatçı oldu. Swift’in ardından ikinci sırada Bad Bunny gelirken The Weeknd, Drake ve Peso Pluma, onları sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak takip etti. Tüm dünyada en çok dinlenen şarkılara geldiğimizde ise zafer, bu yıl dillerden düşmeyen Flowers ile Miley Cyrus’un oluyor. İkinci ve üçüncü şarkılar ise sırasıyla SZA’dan Kill Bill ve geçen yılın şampiyonu As It Was ile Harry Styles oluyor. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) ile Jung Kook ve Latto dördüncü olurken Ella Baila Sola ile Eslabon Armado ve Peso Pluma beşinci sıradan listeye giriyor.
İşte 2023 yılı Spotify TOP listeleri
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
Semicenk
UZI
Sezen Aksu
Motive
Lvbel C5
BLOK3
cakal
Mabel Matiz
Emir Can İğrek
Ezhel
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
Aşkın Olayım – Simge
Yana Yana – Semicenk, Reynmen
NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş
AFFETMEM – BLOK3
Pişman Değilim – Semicenk, Doğu Swag
Sevecek Sandım – Semicenk
Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rast
Antidepresan – Mert Demir,
En çok dinlenen kadın sanatçılar
Sezen Aksu
Güneş
Melike Şahin
Simge
Hande Yener
Ebru Gündeş
ALIZADE
Hadise
Gülşen
Taylor Swift
2023 TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN PODCASTLER
Ortamlarda Satılacak Bilgi
Kendine İyi Davran
Merdiven Altı Terapi
Meksika Açmazı
Hayalhanem Podcast
Barış Özcan ile 111 Hz
Bu Mu Yani?
Fularsız Entellik
Nasıl Olunur
Psikopatika
2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
Taylor Swift
Bad Bunny
The Weeknd
Drake
Peso Pluma
Feid
Travis Scott
SZA
KAROL G
Lana Del Rey
2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
Flowers – Miley Cyrus
Kill Bill – SZA
As It Was – Harry Styles
Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto
Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma
Cruel Summer – Taylor Swift
Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage
Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez
Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira
Anti-Hero – Taylor Swift
2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
Midnights – Taylor Swift
SOS – SZA
Starboy – The Weeknd, Daft Punk
MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G, Carla Morrison
One Thing At A Time – Morgan Wallen
Lover – Taylor Swift
HEROES & VILLAINS – Metro Boomin
GÉNESIS – Peso Pluma
Harry’s House – Harry Styles