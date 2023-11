İşte 2023 yılının en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkısı

Spotify 574 milyondan fazla kullanıcının tüm yıl boyunca neler dinlediğini ortaya koyan yıl özetini yayınladı.

İşte bu yılın en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcastleri şöyle:

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI SEMİCENK OLDU

2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı olan Semicenk oldu. Semicenk aynı zamanda 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısıyla birden girerek Türkiye’nin Top listelerine damgasını vurdu. Geçen yılın en çok dinlenen ismi UZI, Semicenk’in ardından 2023’te ikinci en çok dinlenen sanatçı olurken onu Sezen Aksu üçüncü olarak takip etti. Motive ve Lvbel C5 ise sırasıyla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.

EN ÇOK İCARDİ'NİN ŞARKISI ÇALINDI

Futbolseverlerle arasında müstesna bir bağ kurmayı başaran Galatasaraylı futbolcu Icardi ile adeta özdeşleşen Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu. Semicenk ve Reymen’ den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş’ten NKBİ X YAPAMAM – Remix, üçüncü sırada yer aldı. Onları AFFETMEM ile BLOK3 dördüncü; Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag ise beşinci sıradan takip etti.

ALBÜMLERDE MABEL MATİZ VE UZI'NİN YILDIZI PARLIYOR

2023’ün en çok dinlenen albümleri sıralamasında Motive’den ROMAN TİK listenin zirvesine yerleşti. İki albümüyle birden ilk 10’a giren UZI ise EL CHAVO ile ikinci sırada yer alıyor. Heijan ve Muti’nin bu yılki hit albümü Hermano üçüncü olurken Mabel Matiz’in son albümü Fatih onu dördüncü olarak takip etti. Mabel Matiz aynı zamanda 2018 albümü Maya ile de yılın Top 10 albümleri arasında yer aldı. 2023’ün en çok dinlenen albümlerinin beşinci sırasına ise Simge’den Ben Bazen yerleşti.

DÜNYADA ZİRVE TAYLOR SWİFT'İN

Dünya çapında bu yıl Taylor Swift, tüm dünyada en çok dinlenen sanatçı oldu. Swift’in ardından ikinci sırada Bad Bunny gelirken The Weeknd, Drake ve Peso Pluma, onları sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak takip etti. Tüm dünyada en çok dinlenen şarkılara geldiğimizde ise zafer, bu yıl dillerden düşmeyen Flowers ile Miley Cyrus’un oluyor. İkinci ve üçüncü şarkılar ise sırasıyla SZA’dan Kill Bill ve geçen yılın şampiyonu As It Was ile Harry Styles oluyor. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) ile Jung Kook ve Latto dördüncü olurken Ella Baila Sola ile Eslabon Armado ve Peso Pluma beşinci sıradan listeye giriyor.

İşte 2023 yılı Spotify TOP listeleri

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

Semicenk

UZI

Sezen Aksu

Motive

Lvbel C5

BLOK3

cakal

Mabel Matiz

Emir Can İğrek

Ezhel

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

Aşkın Olayım – Simge

Yana Yana – Semicenk, Reynmen

NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş

AFFETMEM – BLOK3

Pişman Değilim – Semicenk, Doğu Swag

Sevecek Sandım – Semicenk

Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rast

Antidepresan – Mert Demir,

En çok dinlenen kadın sanatçılar

Sezen Aksu

Güneş

Melike Şahin

Simge

Hande Yener

Ebru Gündeş

ALIZADE

Hadise

Gülşen

Taylor Swift

2023 TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN PODCASTLER

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Meksika Açmazı

Hayalhanem Podcast

Barış Özcan ile 111 Hz

Bu Mu Yani?

Fularsız Entellik

Nasıl Olunur

Psikopatika

2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

KAROL G

Lana Del Rey

2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

Flowers – Miley Cyrus

Kill Bill – SZA

As It Was – Harry Styles

Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto

Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma

Cruel Summer – Taylor Swift

Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira

Anti-Hero – Taylor Swift

2023 DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

Starboy – The Weeknd, Daft Punk

MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G, Carla Morrison

One Thing At A Time – Morgan Wallen

Lover – Taylor Swift

HEROES & VILLAINS – Metro Boomin

GÉNESIS – Peso Pluma

Harry’s House – Harry Styles