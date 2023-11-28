Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek

Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştiren Metallica, 14 Aralık'ta Suudi Arabistan'da ilk kez konser verecek.

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Metallica, ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek

Dünyaca ünlü heavy metal müzik grubu Metallica, 14 Aralık'ta ilk kez Suudi Arabistan'da konser verecek. Grup, Riyad'da düzenlenecek üç günlük Soundstorm Festivali'nin açılış gecesinde sahne alacak.

Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştiren Metallica, Riyad'da konser vereceğini, "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" ifadeleriyle duyurdu.

Festival kapsamında ayrıca Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., BLACK EYED PEAS, J Balvin, Anne-Marie ile DJ'ler Tiesto ve David Guetta sahne alacak.

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