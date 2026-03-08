İstanbul'un Göbeğindeki 3 Asırlık Osmanlı Mirasını Yaktılar! Tophane Çeşmesi'nde İçler Acıtan Görüntü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık üç asırdır İstanbul’un önemli simgeleri arasında yer alıyor.

YAKILAN ATEŞ BÜYÜK ZARAR VERDİ

Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul’un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş yakıldı.

Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımlarının karardığı görüldü. Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların ve turistlerin tepkisini çekti. Çeşmenin üzerinde oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Çeşmenin zarar görmesine neden olan kişinin gözaltına alındığı ve polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

'ÇOK NADİDE BİR ESER'

Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, “Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisiyim. Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser" diyerek şunları kaydetti:

"İstanbul’un üç büyük çeşmesinden bir tanesi, görüldüğü üzere bir sanat abidesi. Burası Tophane Çeşmesi. Düne kadar çeşmemiz burada sağlam duruyordu fakat akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, daha önce bizim camimizde de üç gün üst üste kitaplıkları yıktı, devirdi. Polis çağırdığımızda akli malul olduğu için herhangi bir işlem yapılamayacağını maalesef söylediler. Sanırım yasada böyle bir boşluk var ve bu tarz insanlar bu tarz yapılara zarar verebiliyorlar. Dün gece saatlerinde bizim güvenlik arkadaşımız burada bir alev fark edince hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber vermiş. Şahsı o görmüş. O da artık arada herhalde kaçmış veya kaybolmuş. Buraya müdahale etmişler ama burası oldukça da bir zarar görmüş."

İSTANBUL'UN 3 BÜYÜK ÇEŞMESİNDEN BİRİSİ

Murat, yakılan çeşmenin İstanbul'un 3 büyük çeşmesinden biri olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Güvenlik arkadaşımızın söylediği üzere sanırım gece 02.00-03.00 sıralarında olmuş. Burası turistik açıdan yoğun bir bölge. Buraya bir polis noktası konulmasını biz her açıdan çok istiyoruz. Asayiş açısından, kamu düzeni açısından ve bu tarihi eserlerin yoğun olduğu bu bölgeye bir polis noktası muhakkak konulmalı. İstanbul’un üç büyük çeşmesi vardı; Üsküdar Meydanı’nda, Ayasofya’nın hemen yanında ve burası. Çok sanat değeri yüksek eserler. Bunları biz korumazsak bu şekilde olaylara maruz kalabiliyor."

Kaynak: DHA