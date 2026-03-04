Türbedeki 2 Asırlık Adak Taşı Ortadan Kayboldu! 'Çalan Kişi Büyük Zarar Görmeden Geri Getirsin'

Muğla'da halk arasında 'Delik Dede mezarlığı' olarak bilinen türbedeki 2 asırlık adak taşı ortadan kayboldu. Taşın çalındığının tespit edildiğini belirten muhtar, söz konusu taşın kendileri için büyük manevi değeri olduğunu belirtip, "Taşı alan kişi her kimse, bundan bir fayda göreceğini düşünmesin. Aksine, bunun kendisine zarar getireceğine inanıyoruz. Taşı alan kişi, muhtarlığımıza ya da şahsıma teslim ederse, kendisinden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki Delik Dede mezarlığını ziyaret edenler, adak taşının yerinde olmadığını fark etti. Durumun muhtarlığa bildirilmesi üzerine Akçapınar Mahalle Muhtarı Şener Baykara jandarmaya haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede, adak taşının çalındığı tespit edildi.

Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şener Baykara, “Türbe olarak adlandırdığımız mekan halk arasında 'Delik Dede' olarak biliniyor. Ancak yazıtlardan okunduğu kadarıyla burası, 1900'lü yıllarda yaşamış ve 'Nur Baba' diye anılan önemli bir zatın mezarıdır. Ne yazık ki bu mezar, zaman içerisinde tahrip gördü. Biz de bu durumu düzeltmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak, mezarın tekrar aslına uygun şekilde onarılması ve eski haline getirilmesi için bir çalışma başlattık" dedi.

'ORİJİNAL TAŞ ÇALINDI'

Muhtar Baykara, “Buraya 'Delik Dede' denilmesinin sebebi, eskiden burada delikli bir taşın bulunmasıdır. Ancak bu taş günümüzde kayıptır. Kim ya da kimler tarafından alındığını, tarihi eser meraklıları mı, antikacılar mı yoksa başka kişiler mi çaldı, maalesef bilmiyoruz. Bu durum bizleri derinden üzdü. Biz de önlem amacıyla benzer bir taş bularak üzerine delikler açtık ve burayı eski görünümüne benzetmeye çalıştık. Ancak bu taş orijinal değildir. Orijinal taş halen kayıptır ve çalınmış durumdadır” ifadelerini kaydetti.

'BİZİ ÜZEN MEKANIN SİMGESİ OLAN TAŞIN KAYBOLMASI'

Muhtar Baykara, türbedeki zatın halk arasında önemli bir anlamı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuğu olmayan aileler buraya gelip dua eder, dilek diler, tesbih ağacına bez bağlar ve delikli taşa para koyarlardı. Rivayete göre, bu şekilde dua eden ve dilekte bulunan ailelerin çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yılın belirli ve önemli günlerinde buraya nur indiği anlatılmaktadır. Bu, halk arasında abartı ya da bir hikaye olarak değil, gerçek bir olay olarak kabul edilir. Bizi asıl üzen konu, böylesine önemli bir mekanın simgesi olan taşın kaybolmasıdır."

'TAŞI ÇALAN KİŞİ ZARAR GÖRÜR'

Çalınan taşın büyük manevi değere sahip olduğuna dikkat çeken Baykara, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Taşı alan kişi her kimse, bundan bir fayda göreceğini düşünmesin. Aksine, bunun kendisine zarar getireceğine inanıyoruz. Çünkü bu, önemli bir zatın simgesidir. Rica ediyorum, taşı alan kişi, muhtarlığımıza ya da şahsıma teslim ederse, kendisinden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız. Adli bir işlem başlatılmayacak, yalnızca kendisine teşekkür ederek taşımızı teslim almak istiyoruz."

