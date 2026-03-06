Kanye West Türkiye’ye Geliyor: İstanbul’da İlk Konser

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Grammy ödüllü ABD’li rapçi Kanye West, Türkiye’de ilk kez sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü Sanatçı, 30 Mayıs’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Rap dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen West, son yıllarda kullandığı sahne adıyla Ye olarak anılıyor. Sanatçı, 2018’den itibaren bu ismi kullanmaya başlamış ve Ekim 2021’de mahkeme kararıyla resmi olarak adını 'Ye' olarak değiştirmişti.

ÖN KAYIT SÜRECİ BAŞLADI

'YE Live In Türkiye' adıyla düzenlenecek konserin adresi Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Organizasyon ILS Vision ve TemaCC ortaklığıyla yapılacak. Konseri izlemek isteyen müzikseverler için ön kayıt süreci başladı. Başvurular organizasyonun internet sitesi üzerinden yapılıyor. Kariyeri boyunca çok sayıda hit parçaya imza atan sanatçının en bilinen şarkıları arasında Runaway, Stronger ve Through the Wire bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi