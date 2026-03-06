Kanye West Türkiye’ye Geliyor: İstanbul’da İlk Konser

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, sahne adıyla Ye, Türkiye’deki ilk konserini 30 Mayıs’ta İstanbul’da verecek.

Kanye West Türkiye’ye Geliyor: İstanbul’da İlk Konser
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Grammy ödüllü ABD’li rapçi Kanye West, Türkiye’de ilk kez sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü Sanatçı, 30 Mayıs’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Rap dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen West, son yıllarda kullandığı sahne adıyla Ye olarak anılıyor. Sanatçı, 2018’den itibaren bu ismi kullanmaya başlamış ve Ekim 2021’de mahkeme kararıyla resmi olarak adını 'Ye' olarak değiştirmişti.

Kanye West Türkiye’ye Geliyor: İstanbul’da İlk Konser - Resim : 1

ÖN KAYIT SÜRECİ BAŞLADI

'YE Live In Türkiye' adıyla düzenlenecek konserin adresi Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Organizasyon ILS Vision ve TemaCC ortaklığıyla yapılacak. Konseri izlemek isteyen müzikseverler için ön kayıt süreci başladı. Başvurular organizasyonun internet sitesi üzerinden yapılıyor. Kariyeri boyunca çok sayıda hit parçaya imza atan sanatçının en bilinen şarkıları arasında Runaway, Stronger ve Through the Wire bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kanye West
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Haluk Bilginer: Bizim Utanan İnsanlara İhtiyacımız Var 'Bizim Utanan İnsanlara İhtiyacımız Var'
Türbedeki 2 Asırlık Adak Taşı Ortadan Kayboldu! 'Çalan Kişi Büyük Zarar Görmeden Geri Getirsin' Türbedeki 2 Asırlık Adak Taşı Ortadan Kayboldu! 'Çalan Kişi Büyük Zarar Görmeden Geri Getirsin'
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün | Trump'tan Teslimiyet Çağrısı Trump'tan İran'a Teslimiyet Çağrısı!
Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo
TÜSİAD Davasında Karar Çıktı: Eski TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a Hapis Cezası Eski TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Hapis Cezası
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor