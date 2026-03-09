Kabine, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplanıyor

Kabine bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine’nin ana gündemleri arasında Orta Doğu’da 10. Gününe giren savaş ve savaşın Türkiye’ye olan ekonomik yansımaları var.

Kabine, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplanıyor
Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaşın bölgedeki yansımaları Türkiye tarafından önemle takip ediliyor. Yaşanan gelişmeler, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de masaya yatırılacak.

TÜRK HAVA SAHASINA GİREN İRAN FÜZESİ

İran'dan ateşlenen bir balistik füze Türk hava sahasına yönelmesinin ardından düşürülmüştü. Gelişmenin ardından Tahran ile iletişime geçilmiş, tepki mesajları iletilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili "Kolay kolay provakasyona gelen bir ülke değiliz." İfadelerini kullanmıştı.

TAHRAN’DAN AÇIKLAMA

Tahran yönetiminden ise "Saldırıya izin vermeyen ve saldırmayanlara saldırmayacağız, şu ana kadar saldırdığımız için de özür dileriz." açıklaması gelmişti. Yaşanan tüm bu gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu Kabine'de gündeme gelecek.

Görüşülecek bir diğer başlık ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimini düşürmek için örgütlediği iddiası. Konuyla ilgili Ankara, İsrail'in yıllardır bu yönde bir çaba içerisinde olduğu üzerinde duruyor. Kabine'de bu ihtimaller değerlendirilecek.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hazırladığı kademeli planlar da masada olacak.

KKTC'de F16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Yöntem ve zamanlamaya ilişkin nihai kararın ne zaman verilmesi gerektiği ele alınacak.

SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI GÜNDEMDE

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri de gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bütün gelişmeler değerlendirilecek ve olası tedbirler için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacak.

İlgili başlıklarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine üyelerine sunum yapması da bekleniyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Kabine İsrail ABD İran
