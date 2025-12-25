Hatay'daki Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Noel Ayini

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Antakya ilçesinde, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. 6 Şubat depremlerinde kiliseleri yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, geleneksel ayini bu tarihi mekanda gerçekleştirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan ayinde dualar edilip ilahiler söylendi, barış ve yeni yıl dilekleri paylaşıldı. Ayin sonrası yılbaşı pastası kesildi.

DÜNYANIN İLK MAĞARA KİLİSESİ

Hristiyanlar için önemli bir anlamı olan Saint Pierre Kilisesi, Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nın yakınlarında yer alıyor. Doğal bir mağara olan alan yapılan eklemelerle kiliseye dönüştürüldü. Hristiyanlar tarafından, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri Aziz (Petrus) Pierre'nin ilk vaaz verdiği ve "Elçilerin İşleri" kitabında belirtildiğine göre, cemaatin ilk kez bu kilisede "Hristiyan" adını aldığı söyleniyor ve inanılıyor.

İlklerin yaşandığı kilise bu sebeplerden dolayı da Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak biliniyor. İlk kilisenin tam tarihi belli değil, fakat yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen bilgiyle kilisenin, yaklaşık milattan sonra 38-40 civarından beri var olduğu biliniyor. Kilisede dağa açılan bir tüneli ise zamanında burada toplanan Hristiyanların, baskınlar sırasında kaçmak amacıyla yaptığı düşünülüyor.

Kayalardan sızarak yalakta toplanan su ise vaftiz törenlerinde kullanılıyor. Tarihi köklere dayanan kilise, şimdilerde bir müze haline geldi. Valiliğin izni ve Müze Müdürlüğü'nün denetiminde hala ayinlere devam ediliyor.

