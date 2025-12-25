Gaudi’nin Yüzyıllık Rüyası: La Sagrada Familia'da Sona Doğru

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antoni Gaudi'nin Barselona sokaklarında bir eşek aramasının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Gaudi'nin o eşeği kloroformla bayıltıp, yeni kilisesinin yan tarafına bir vinçle kaldırıp alçıdan bir kalıp almasının üzerinden de 100 yıl.

44 YIL BOYUNCA ÜZERİNE ÇALIŞTI

Jordi Fauli, Barselona'daki La Sagrada Familia'nın muhtemel son mimarı. Kilise, yükselişler, çöküşler, savaşlarla dolu yavaş ve düzensiz bir inşaat sürecinin ardından geçen 20 yılda hızını artıran bir sürecin içinde. La Sagrada Familia tamamlanmasa da zirvesine ulaşıyor. İnşaatın gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın en yüksek kilisesi artık La Sagrada Familia. Gaudi'nin 44 yıl boyunca üzerine çalıştığı kilise sanatçının ölümünün 100. yılı yaklaşırken sona yaklaşıyor.

Kilisenin ziyaretçilerine bağış karşılığında Papa'dan bir kutsama ve 100 günlük hoşgörü teklif edilirken bugün kitlesel fonlama yapmaları talep ediliyor.

'DÜNYANIN EN ÇİRKİN BİNALARINDAN BİRİ'

George Orwell'a göre, La Sagrada Familia dünyanın en çirkin binalarından biri. Fauli, 1990'lardan beri kilisede çalışıyor. Fauli, kilisenin Gauidi'ye sadık kalınarak inşa edildiğini söylüyor. "Tüm unsurlar Gaudi modellerinden veya onun fikirlerinden geliyor" diyor.

2026, aslında kilisenin inşaatının tamamen bitmesi anlamına gelmiyor. Son cephe, yani sonsuz yaşamı tasvir eden ihtişamlı cephenin yapımının en az bir on yıl daha sürmesi ve dört kulenin daha inşasını içermesi planlanıyor.

Ancak Fauli bunun sorun olmadığını belirtiyor. Fauli, "Yüzyıllar boyu inşa edilmiş bir katedral gördüğünüzde, bunların insanların Tanrı için yaptığı eserler olduğunu anlarsınız" diyerek önemli olanın inşaatın biteceğine dair inanç olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Gazete Oksijen