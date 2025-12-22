İstanbul Photo Awards 2026'da Jüri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen prestijli uluslararası fotoğraf yarışması İstanbul Photo Awards'ın 2026 yılı jürisi açıklandı.

Yarışma, spor, çevre, portre ve savaş fotoğrafçılığı gibi birçok alanda uzmanlaşmış, aralarında Pulitzer ve World Press Photo ödüllü isimlerin de bulunduğu seçkin jüriyi bir kez daha bir araya getiriyor.

Bu yılın jürisinde, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR Agency'den Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, National Geographic fotoğrafçısı ve belgeselci Ami Vitale, Getty Images Baş Spor Foto Muhabiri Cameron Spencer ile Türk foto muhabirleri Ahmet Sel ve Fırat Yurdakul'a iki yeni isim eşlik ediyor.

2026 yılında yarışma jürisine fotoğraf dünyasında uluslararası tanınırlığa sahip Nicole Tung ve Muhammed Muheisen de katıldı.

Hong Kong doğumlu foto muhabiri Nicole Tung, çatışmaların insani etkilerine odaklanan çalışmalarıyla 2025 Philip Jones Griffiths Ödülü'nü kazandı ve Pulitzer Breaking News Photography dalında finalist oldu. İstanbul merkezli olarak New York Times gibi uluslararası medya organları ve sivil toplum kuruluşlarında birlikte çalışan Tung'un çalışmaları ağırlıklı olarak Orta Doğu bölgesini kapsıyor.

İki kez Pulitzer Ödülü'ne layık görülen Kudüs doğumlu foto muhabiri Muhammed Muheisen ise geçen 20 yılda özellikle mültecilik ve zorunlu göç üzerine yaptığı uzun soluklu çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınıyor. National Georgraphic'in "Işığı Bulmak" belgeselinde hayatı ele alınan fotoğrafçı, aynı zamanda Everyday Refugees Foundation'ın kurucusu.

10 KATEGORİDE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Photo Awards, 2026'da da haber, spor, doğa ve çevre, günlük yaşam ve portre fotoğrafçılığı dahil olmak üzere 10 kategoride başvuru almaya devam ediyor.

Fotoğrafçılar tekil fotoğraf kategorilerinde en fazla 4, seri kategorilerinde ise her biri 10 fotoğraftan oluşan en fazla iki seriyle başvurabiliyor. Her katılımcı toplamda 120 fotoğraf gönderebiliyor.

Turkcell'in bu yıl da iletişim sponsoru olarak destek verdiği yarışmada kazananlar, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilecek çevrim içi jüri toplantısında belirlenecek.

Jüri üyeleri ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye yarışmanın resmi web sitesi "www.istanbulphotoawards.com"dan ulaşılabilir.

