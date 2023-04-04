Harry Potter serisi bu kez dizi oluyor! Hangi platformda yayınlanacak?

İngiliz yazar J. K. Rowling'in Harry Potter isimli yedi fantastik romanı sinemaya uyarlanmış ve unutulmaz film serilerinden biri haline gelmişti.

Seriye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, daha önce sekiz filmlik bir seri olarak yayınlanan Harry Potter’ın bu kez de diziye uyarlanacağı öne sürüldü.

Bloomberg’de yer alan habere göre, dizinin Warner Bros. Discovery uyarlanacağı öne sürülürken, platformunun ise HBO Max olacağı ileri sürüldü.

Dizinin her sezonunun bir kitaptan uyarlanması beklenirken, yazar Rowling’in de dizinin yaratıcı ekibine destek olacağı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem